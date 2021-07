Znamy wstępne wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych w Sosnowcu. Najpopularniejsze szkoły to Staszic i Technikum nr 8

Wstępny wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych w Sosnowcu. Która była najpopularniejsza?

Uczniowie z całej Polski otrzymali już wyniki egzaminu maturalnego, a teraz z niecierpliwością czekali na to, czy dostali się do wymarzonej szkoły. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywała się elektronicznie. System przydzielił już uczniów do pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022. Urząd Miejski w Sosnowcu podzielił się wstępnymi wynikami naboru.

- Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku rekrutacja prowadzona była za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru uczniowie znaleźli m.in. zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, statystyki chętnych do oddziałów, a także poradnik dla kandydatów, który pomógł im rozwiązać problemy i rozwiać wszelkie wątpliwości - przekazała Katarzyna Wanic, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu.