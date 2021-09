Znani sportowcy pomagają zebrać pieniądze na rehabilitację Mateusza Stano z Olkusza

Bliscy odwiedzali go każdego dnia.- Miałam 19 lat, kiedy go urodziłam - uśmiecha się pani Małgorzata. - To moje pierwsze dziecko. Potem miałam jeszcze trzech synów i dwie córki: Martę i Olę. Kiedy 15 lat temu umarł mój mąż, Mateusz przejął rolę głowy rodziny - dodaje.

Mateusz Stano został przewieziony do szpitala w Olkuszu, gdzie zrobiono transfuzję krwi i podjęto decyzję o natychmiastowym transporcie mężczyzny do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Mateusz trafił na oddział neurologiczny, gdzie wykonano zabieg trombektomii, polegający na usunięciu skrzepliny z zamkniętego naczynia tętniczego, a następnie wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną, w której przebywał przez trzy tygodnie.

- Mateusz ocknął się w szpitalnym łóżku. Nie mógł powiedzieć: „jestem głodny”, „boli mnie gardło”, ani „dajcie mi pić”. Patrzył i był przerażony, bo dokładnie pamiętał, co się stało. Czuł się uwięziony we własnym ciele ponieważ, kiedy wybudził się ze śpiączki, okazało się, że jest całkowicie sparaliżowany. Sprawne zostały jedynie oczy i mózg. W jego organizmie nie działał żaden mięsień - mówi Aleksandra Stano, siostra Mateusza. - Widział, słyszał, rozumiał, co się do niego mówi, ale nie mógł się w żaden sposób komunikować. Leżał jak kłoda drewna. Nie mógł się poruszyć, nie działała mimika jego twarzy. Lekarze powiedzieli, że jest jak motyl w kokonie: mózg ma sprawny, ale ciało nie słucha jego poleceń. A potem dodali, że zrobili wszystko, co mogli i że dla brata nie ma już szans. Chcieli go nawet oddać do hospicjum. Mateusz płakał, gdy słyszał to wszystko - dodaje ze smutkiem.