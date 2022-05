Znany nie tylko na Śląsku zespół Universe ma już 40 lat! Henryk Czich szykuje obchody jubileuszu

Mieliście z Mirkiem takie powiedzenie: „Oby nam się udało”. Czy po tych 40 latach może Pan powiedzieć, że się wam udało?

I tak, i nie. Udało się w tym sensie, że teraz w ogóle rozmawiamy o tym 40-leciu, czyli nie był to zespół jednego przeboju. We wzlotach i upadkach udało się nam z Mirkiem nagrać 14 albumów i ponad 150 piosenek. Z biegiem lat były coraz lepsze tekstowo i aranżacyjnie, choć niekoniecznie udało się je nam tak wylansować, jak te przeboje z początku: „Mr Lennon” czy „ „Wołanie przez ciszę”, „Tacy byliśmy”... To są piosenki, które wszyscy znają i do dziś musimy je grać, ale ja cały czas staram się - zarówno na koncertach, jak i w audycjach radiowych czy spotkaniach autorskich - wykonywać piosenki może mniej znane, ale cenniejsze. Żeby po takim spotkaniu ludzie zaczęli ich szukać w internecie.