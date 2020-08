Znika kultowy samolot w Zbytkowie przy „wiślance”. Kiedyś to była restauracja. Byliście?

Każdy, kto kiedykolwiek jechał samochodem „wiślanką” (drogą krajową 81) z Katowic do Wisły, widział ten samolot. Znajduje się w Zbytkowie w powiecie cieszyńskim tuż obok stacji paliw – po lewej stronie drogi jadąc w kierunku Wisły. Niegdyś był ogromną atrakcją okolicy i wizytówką niewielkiego Zbytkowa, bo znajdowała się w nim restauracja, a zjedzenie posiłku w samolocie, było nie lada frajdą.

– Ludzie wspominają, że często służył, jako drogowskaz – wiadomo było, że chcąc z Katowic jechać do Strumienia, trzeba przed samolotem skręcić w lewo – uśmiecha się sołtys.

W Zbytkowie przypominają, że samolot pojawił się w latach 90. Wtedy nie było nadmiaru rodzinnych parków atrakcji, więc maszyna szybko stała się hitem. Marzeniem wielu rodzin było zatrzymać się, wejść po schodkach do samolotu, zjeść pyszne lody, a nawet siąść za sterami.

Nie jest do końca jasne, co z nim się stanie. W Zbytkowie można usłyszeć m.in. że wyjedzie do Czech.