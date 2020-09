Zniszczono pierwsze legalne graffiti GKS Katowice w centrum miasta ZDJĘCIA To musiała być akcja kibiców Ruchu Chorzów

Jeżeli ktoś myślał, że kibice GKS Katowice i Ruchu Chorzów zaprzestali wzajemnego niszczenia klubowych graffiti, to jest w błędzie. W centrum Katowic ucierpiał legalny malunek na ścianie wykonany przez fanów GKS-u. Główni podejrzani to oczywiście kibice Niebieskich. ZOBACZ ZDJĘCIA. To pierwsze legalne graffiti GieKSy, jakie powstało w Katowicach.