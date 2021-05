Znów ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem w woj. śląskim! Najwięcej w Rybniku, Katowicach, Sosnowcu... W całej Polsce zmarło aż 510 osób

W czwartek, 6 maja, o godzinie 10.30 Ministerstwo Zdrowia podało najnowszy raport koronawirusowy. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 6 tys. 431 nowych zakażeń koronawirusem. To więcej niż w ostatnich dniach. Zmarło aż 510 osób, w tym z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby.

Minionej doby najwięcej zakażeń koronawirusem wykryto na Śląsku. To ponad 1 tys. przypadków.

W Polsce do 6 maja wykonano 12 614 827 szczepień przeciwko Covid-19. W pełni zaszczepionych jest 3 308 889 obywateli Polski. Najwięcej szczepień wykonano w województwie mazowieckim (49 362), śląskim (47 751) i wielkopolskim (32 090).

Liczba szczepień ogółem: 1 438 499

Dzienna liczba szczepień: 47 751

Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem: 336 120

Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych: 13 549

6 maja rozpoczęły się rejestracje na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób urodzonych w latach 1992-1993. Możliwości zapisania się na szczepienie jest kilka. Można zadzwonić na bezpłatną i całodobową infolinię - 989. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Inny sposób to rejestracja online poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl. Kolejna możliwość to skontaktowanie się z wybranym punktem szczepiennym. Można też wysłać SMS – o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333.

Harmonogram szczepień: