Zobacz TOP 20 najpopularniejszych Ślązaków, którzy wzięli udział w znanych programach rozrywkowych i reality show!

Niektóre gwiazdy ze Śląska zaczynały w popularnych show

Wśród wielu celebrytów, którzy swoje pierwsze kroki w świecie show-biznesu stawiali właśnie dzięki uczestnictwu w popularnych programach rozrywkowych oraz reality show są także osoby, pochodzące z województwa śląskiego. Brali oni udział w różnych edycjach na przestrzeni lat i mierzyli się z konkurentami w ramach różnorodnych dziedzin. Nie zabrakło uczestników między innymi słynnego oraz bardzo kontrowersyjnego Big Brothera czy Love Island. Znalazły się też osoby, które spróbowały swoich sił w wokalu, dzięki programom muzycznym jak Idol, Must Be The Music czy X Factor. Popularny Mam Talent również otworzył niektórym drzwi do kariery, podobnie rozmaite taneczne show oraz Top Model w świecie mody.