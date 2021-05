Zofia Hernas z Tarnowskich Gór zaprojektowała dziecięcy holter EKG. Projekt dostał się do finału międzynarodowego konkursu

Niebywały sukces Zofi Hernas z Tarnowskich Gór. Jej projekt znalazł się w finale międzynarodowego konkursu wzorniczego dla młodych projektantów na Łódź Design Festival. To wyróżnienie zawdzięcza dziecięcemu holterowi EKG - Malu.

- To innowacyjne rozwiązanie na rynku sprzętów medycznych, bowiem dotąd nie stworzono tego typu urządzenia dedykowanego małym pacjentom. Produkt składa się z kamizelki utrzymującej holter na klatce piersiowej oraz rejestratora dostosowanego kształtem do dzieci. Kamizelka posiada część centralną wykonaną z silikonu medycznego i doczepiane do niej regulowane, tekstylne szelki - czytamy w opisie projektu.