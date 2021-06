Żołnierz niezłomny, porucznik Józef Kołodziej ps. „Wichura”, spoczął z honorami na czechowickim cmentarzu

Do ich znalezienia przyczynił się Zbigniew Chmielniak z Zabrzega. Pan Zbigniew szukając miejsc pochówku swoich kuzynów - Zygmunta Wróbla i Jana Wróbla, interesuje się losami żołnierzy ze zgrupowania „Bartka”- zwłaszcza wywodzącymi się z Czechowic-Dziedzic. Do nich należeli Władysław Guzdek „Wilk” i Bolesław Palasz „Ogień”.

Szczątki ppor. Józefa Kołodzieja zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

- Dzisiaj Polska spełnia swoją powinność wobec swoich bohaterów, swoich obrońców. Możemy dzisiaj, tutaj zgromadzeni na tej uroczystości w Czechowicach-Dziedzicach powiedzieć: Spocznij panie poruczniku. Twoja walka, twoja służba dobiegła końca. Niech ci ta polska ziemia -za to co dla Polski, Ojczyzny, Rzeczpospolitej zrobiłeś - lekką będzie - mówił podczas dzisiejszych uroczystości pogrzebowych w czechowickim kościele. św. Katarzyny prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Docierając do kolejnych rodzin żołnierzy ze zgrupowania „Bartka” ustalił, że właśnie cmentarz komunalny na ul. Panewnickiej w Katowicach jest miejscem pochówku straconych 31 grudnia 1946 r. żołnierzy. Pobrał materiał DNA potrzebny do weryfikacji i zgłosił sprawę IPN, który potwierdził te przypuszczenia i doprowadził do ekshumacji. Dzięki temu w 2019 r. na czechowickim cmentarzu parafii św. Katarzyny mógł zostać pochowany Jan Kwiczala ps. „Emil”, żołnierz NSZ.