Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zmobilizowani. W Polsce trwają ćwiczenia Saber Strike 2022 KL

Terytorialsi zabezpieczają ćwiczenia Saber Strike 2022.

Szybkość działania to klucz do sukcesu. Dlatego w ćwiczeniu Saber Srike 22 uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, do których należy wsparcie polskich Wojsk Lądowych oraz amerykańskich sojuszników. Terytorialsi zapewniają doskonałą znajomość terenu i lokalnych uwarunkowań logistycznych czy też infrastrukturalnych, co pozwala na efektywne wsparcie i zapewnienie szybkiego, a także sprawnego przemieszczenia.