Żółte i czerwone strefy wrócą do woj. śląskiego, gdzie szczepienia na koronawirusa idą opornie. Gdzie ryzyko jest największe?

Polska ponownie zostanie podzielona na strefy w zależności od poziomu zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Rządzący spodziewają się, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego liczba zakażonych zacznie rosnąć. Jak tłumaczy minister zdrowia, wrócimy do normalnego poziomu mobilności i interakcji społecznych.

- Chcielibyśmy, aby strefy były definiowane na poziomie powiatów. Zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym, jakie jest ryzyko zakażeń, ale i obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej. Patrząc na to, że w województwach powiaty miejskie są o wiele lepiej wyszczepione, a powiaty wiejskie nieco gorzej, poziom definiowania stref powinien zejść na poziom powiatowy - tłumaczył Adam Niedzielski.

Przy czym dotychczas obowiązujące wytyczne, według których powiaty były klasyfikowane do poszczególnych stref, zostaną "przeskalowane". Jak przypomniał szef resortu, dotąd wyznacznikiem była liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców.

Powiat zaliczany był do strefy żółtej, gdy na 10 tys. mieszkańców przepadało od 6 do 12 chorych, a do czerwonej - powyżej 12.