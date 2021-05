Zombie w Katowicach na Placu Szewczyka to promocja Netflix i Armii Umarłych Zacka Snydera

Jeśli jesteście fanami zombie, Zacka Snydera (300, Warchmen. Strażnicy, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera) lub Dave'a Batisty (Strażnicy Galaktyki) nie możecie ominąć najnowszej premiery Netflixa. Już od 21 maja w serwisie streamingowym dostępny będzie film Armia Umarłych (Army of the Dead). Tymczasem Netflix postanowił zrobić nam niespodziankę w Katowicach.

Na mieszkańców i podróżnych czeka nie lada gratka. Na placu Szewczyka w Katowicach spotkają jedynego w swoim rodzaju, wpółżywego ruchomego zombie, wyjętego wprost z „Armii Umarłych” Zacka Snydera. Nie powinniście się bać, zombie nic wam nie zrobi... prawda? Najlepiej przekonać się na własnej skórze i zobaczyć potwora na własne oczy. Zombie został zamknięty w szczelnym, oświetlonym słupie, który przeniesie was żywcem do świata Las Vegas. Bo to właśnie tam rozgrywa się akcja nowego filmu. To właśnie tam miała wybuchnąć epidemia zombie.