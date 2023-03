Żona Dawida Kubackiego walczy o życie! Najnowsze wieści, Skoczek sam poinformował na Instagramie o dramacie.

Dramatyczne chwile w domu Dawida i Marty Kubackich. Skoczek w poniedziałek wyjaśnił przyczynę rezygnacji ze startu w ostatnim konkursie cyklu Raw Air w Vikersund.

Na swoim koncie na Instagramie zamieścił dramatyczny wpis:

"Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia😔 Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze"

Wiadomo już, że wicelider Pucharu Świata nie wystartuje w pozostałych zawodach w tym sezonie.

Edward Kubacki, ojciec Dawida, w wypowiedzi dla Super Expressu ujawnił, że synowa znalazła się w szpitalu z poważnymi zaburzeniami serca w niedzielny poranek. Skoczek tego samego dnia był już w kraju.