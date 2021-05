Zoo w Chorzowie ma nowy wybieg dla panter śnieżnych. Irbisy zyskały dużo większą przestrzeń. Zobaczcie koniecznie te piękne koty!

W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym mieszka rodzeństwo pantery śnieżny - Amalia i Aslan. Irbisy, bo tak też mówi się na te "duchy gór", zyskały nowy wybieg. Ich warunki zdecydowanie się poprawiły. Wybieg jest większy, a nawierzchnia i wystrój wybiegów zostały przygotowane tak, by możliwie najlepiej oddawały naturalne warunki życia tego gatunku. Jest tu sporo drzew, skalnych półek i konarów, na które mogą wskakiwać te drapieżne koty. Ale jak to koty - zwykle zobaczymy je leniwie wylegujące się w ich ulubionych miejscach.

- Dziś oddajemy kolejny przepiękny obiekt - wybieg dla panter śnieżnych. Jest to inwestycja, która została zrealizowana w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wartość tej inwestycji to ponad 1 mln 170 tys. zł(1 174 874,45 zł). W naszym ogrodzie zoologicznym są dwie pantery - jest to rodzeństwo. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem, a najbardziej zagraża mu człowiek. Kłusownicy polują na pantery, by zdobyć ich futro i kości - mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego.