Zoofil stanie przed sądem w Rybniku. Wykorzystywał seksualnie psa, wynajął go też w tym celu innemu mężczyźnie. Jest akt oskarżenia

38-latek z Czerwionki-Leszczyn przyznał się do zoofilii. Uprawiał seks z własnym psem rasy amstaff, raz wynajął go innemu mężczyźnie, który po stosunku z czworonogiem zmarł. Śledztwo w tej makabrycznej sprawie zakończyła właśnie prokuratura rejonowa w Rybniku.

Zoofil stanie przed sądem w Rybniku. Wykorzystywał seksualnie psa, wynajął go też w tym celu innemu mężczyźnie

- Oskarżony na etapie postępowania przyznał się do trzech czynności seksualnych z własnym psem. I przyznał się, że wynajął go do czynności seksualnych z innym mężczyzną. Ze względu na drastyczne okoliczności sprawy, nie ujawniamy więcej szczegółów – wyjaśnia prokurator Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku, gdzie zakończono śledztwo w tej bulwersującej sprawie.



Sprawa wyszła na jaw przypadkiem w czwartek, 21 stycznia. W jednym z mieszkań ujawniono zwłoki 50-letniego mężczyzny. W mieszkaniu znajdował się… obcy mężczyzna, a także jego pies rasy amstaff. Lekarze, a także policjanci wezwani na miejsce zastanawiali się, co w mieszkaniu denata robił zupełnie obcy mu mężczyzna. Przyciśnięty do muru 38-latek zdradził po jakimś czasie, że wynajął swojego psa do seksu, a po wszystkim 50-latek źle się poczuł i zmarł!

Prokuratura nie ujawnia przyczyny śmierci 50-latka. Ustalono, że już rok wcześniej w sieci pojawiło się ogłoszenie, w którym właściciel amstaffa proponował go do usług seksualnych! W śledztwie wyjaśnił, że jest zoofilem. I przyznał się, że wynajął go za pieniądze obcemu mężczyźnie. Pies został mu zabrany, najpierw znalazł się u członków jego rodziny, potem został zabrany przez rybnickie stowarzyszenie. Znajduje się pod opieką behawiorysty, który z nim pracuje. Biegły seksuolog potwierdził jego zaburzenie w postaci zoofilii. Natomiast biegli psychiatrzy orzekli, że jest poczytalny. Na co dzień oskarżony jest kawalerem i pracuje dorywczo. Wiadomo, że ma bogatą kartotekę kryminalną. Był w przeszłości kilkukrotnie karany za różne przestępstwa.

- Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przestępstwa znęcanie się nad zwierzęciem (zoofilia) poprzez obcowanie z nim seksualne, a także udostępnianie psa do takich czynności. Grozi za to do 3 lat więzienia – wyjaśnia prokurator Pawela-Szendzielorz.

Prokuratura domaga się, by sąd odebrał oficjalnie psa właścicielowi, zakazał mu posiadania jakiegokolwiek zwierzęcia (do 15 lat), a także będzie musiał zapłacić nawiązkę na rzecz stowarzyszenia ochrony zwięrząt.

W imieniu skrzywdzonego psa w sądzie stanie Rybnicka Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią.