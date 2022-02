Zoofil z Rybnika, Grzegorz K. trafi do więzienia. Po wyjściu nie będzie mógł mieć zwierząt. Sąd odrzucił apelację obrony 38-latka Piotr Chrobok

Rok bezwzględnego pozbawienia wolności, dziesięć lat zakazu posiadania zwierząt, pięć tysięcy kary na rzecz fundacji Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią oraz przepadek Antosia - gwałconego psa - na jej rzecz. Tak brzmi prawomocny wyrok w sprawie Grzegorza K., zoofila, który gwałcił amstaffa, a także wynajmował go do tych celów innym.