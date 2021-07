Żory: 3-letnia dziewczynka niepostrzeżenie wyszła z mieszkania i błąkała się przy ruchliwej ulicy. Tragedii zapobiegł świadek

3-letnia dziewczynka niepostrzeżenie wyszła z mieszkania. Błąkała się przy ruchliwej ulicy. Tragedii zapobiegł świadek

Aż nie chce się myśleć, co mogłoby się stać, gdyby nie odpowiednia interwencja przypadkowego przechodnia. We wtorek, 29 czerwca około godziny 12:00, do żorskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie o błąkającej się w pobliżu przystanku przy Alei Jana Pawła II dziewczynce.

Przerażenie wzbudzał zarówno sam fakt dziecka pozostawionego bez opieki, jak i miejsce, w którym przebywało. Aleja Jana Pawła II w Żorach należy do jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście.