Żory. Kłopoty z ochroną Centrum Przesiadkowego. Firma wycofała się z ochraniania obiektu

Kłopoty z ochroną Centrum Przesiadkowego w Żorach. Firma zrezygnowała

- Wymagaliśmy od nich dużo więcej, niż to faktycznie miało miejsce. Dochodziły również do nas sygnały z zewnątrz, że firma ochroniarska nie spełnia wszystkich postawionych jej wymogów. Rozmawialiśmy z szefem firmy. Najpierw usłyszeliśmy obietnicę, że postawione warunki zostaną dotrzymane, lecz po kolejnych rozmowach otrzymaliśmy rezygnację z ochrony obiektu - mówi w rozmowie z nami Joachim Gembalczyk, dyrektor Zarządu Budynków Miejskich w Żorach.

Niezwykle krótko trwała ochrona Centrum Przesiadkowego w Żorach, bo nie minął nawet miesiąc od momentu, gdy ogłoszono, że obiekt będzie ochraniany przez profesjonalną firmę. Dziś ochrony tam już nie ma, gdyż firma, która wygrała przetarg i przystąpiła do zadania, właśnie z niego zrezygnowała. Jak podkreśla dyrektor Zarządu Budynków Miejskich w Żorach, który zarządza obiektem, firma przeszacowała swoje możliwości.

Ochrona Centrum Przesiadkowego w Żorach jest potrzebna

O tym, że ochrona na terenie Centrum Przesiadkowego w Żorach jest potrzebna, wskazują przede wszystkim sami mieszkańcy, którzy odwiedzają to miejsce. Wielokrotnie podkreślano, że na terenie obiektu przebywają osoby bezdomne, awanturujące się i będące pod wpływem alkoholu. Niejednokrotnie dochodziło tam również do kradzieży i nieobyczajnych wybryków, które niszczą wizerunek tego miejsca i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Była ochrona, było mniej zgłoszeń

Już sam widok ochraniarzy mógł powodować, że co niektórzy rezygnowali z niewłaściwego zachowania. Jak potwierdza żorska policja, od momentu gdy ochrona pojawiła się w Centrum Przesiadkowym w Żorach, liczba interwencji zmalała. To nie oznacza jednak, że obiekt stał się na tyle bezpieczny, by nie były tam konieczne interwencje mundurowych. Zdaniem mieszkańców ochraniarze nie reagowali właściwie na pojawiające się zagrożenia. Wówczas wzywano policję i tylko dzięki policjantom udawało się przywracać porządek.