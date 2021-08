Żory. Kradzionymi kartami płacił za zakupy. Znalazł portfel i ani myślał go oddać. Grozi mu do 10 lat więzienia

Kradzionymi kartami płacił za zakupy. Żorzanin znalazł portfel i ani myślał go oddać. Grozi mu do 10 lat więzienia

Znalazł portfel z zawartością, ale zamiast go oddać, poszedł na zakupy. W ręce żorskich policjantów wpadł 22-letni mieszkaniec Żor, który przywłaszczył sobie cudzą własność.

Portfel należał do 25-latka, także mieszkańca Żor. Mężczyzna zgubił go na jednej ze stacji paliw w mieście, a zanim się zorientował zdążyło już dojść do pierwszych transakcji.

- 25-latek zgubił portfel, w którym znajdowały się trzy karty bankomatowe, jedna należąca do niego i dwie do jego partnerki, za pomocą których nieuczciwy znalazca dokonał kilku płatności zbliżeniowych - tłumaczy asp. szt. Kamila Siedlarz, rzecznik prasowy policji w Żorach.

Mężczyzna zgłosił sprawę na policję. Mundurowi wszczęli śledztwo i już po kilku dniach namierzyli złodzieja. Amatorem cudzej własności okazał się 22-letni mieszkaniec żorskiej dzielnicy Rój. - 22-latek został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie mężczyzna usłyszał zarzuty - mówi asp. szt. Kamila Siedlarz.