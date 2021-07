Żory. Ksenofob i konstruktor domowej broni aresztowany. Dozór na nic się zdał. 45-latek wciąż uprzykrzał życie sąsiadów

Historia ksenofoba i konstruktora broni domowej roboty z Żor ma swój ciąg dalszy. Przypomnijmy, przed nieco ponad miesiącem pod koniec maja, żorscy mundurowi siłą weszli do mieszkania 45-latka w dzielnicy Kleszczówka, po tym jak zaszło podejrzenie, że mężczyzna może w czterech ścianach przygotowywać domową bombę.

Antyterroryści siłą weszli do mieszkania mężczyzny. Sforsowali przy tym prawdziwe zasieki stworzone przez żorzanina. 45-latek zabezpieczał wejście do mieszkania. Montował na drzwiach różne urządzenia i każdorazowo zasłaniał je ciężką szafą. U mężczyzny policjanci odkryli cały arsenał, który mógł mu posłużyć do skonstruowania broni.