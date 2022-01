Żory. Świąteczne życzenia wywołały burzę na sesji Rady Miasta. Wiceprzewodniczący zarzucił władzom Żor, że wstydzą się Bożego Narodzenia Piotr Chrobok

Identycznej treści życzenia świąteczne władze Żor zamieściły w sieci. UM Żory Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W trakcie sesji Rady Miasta zwykle dochodzi do zażartych dyskusji. Nie inaczej było w ostatnim czasie w Żorach. Temat, który poruszył radnych, był jednak bardzo nietypowy. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Piotr Huzarewicz, zarzucił władzom Żor, że te wstydzą się Bożego Narodzenia. Wszystkie przez to, że na świątecznych kartkach wysłanych do mieszkańców życzyły „wesołych świąt", a nie „wesołych świąt Bożego Narodzenia".