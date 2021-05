Żory. Święto Ogniowe: miasto pobłogosławione na pamiątkę wielkiego pożaru z 1702 roku

Podobnie było przed rokiem, w trakcie pierwszej fali koronawirusa. Również teraz prezydent Żor, Waldemar Socha zaapelował do mieszkańców o rezygnację z brania udziału w świecie.

We wtorek, 11 maja, w 319. rocznicę największego z pożarów, który dotknął miasta w żorskim kościele pw. św. Filipa i Jakuba odbyła się msza, która była punktem głównym święta.

Tradycyjne żorskie Święto Ogniowe znów skromniejsze. Obchodzone na pamiątkę najtragiczniejszego z pożarów, który strawił miasto ograniczyło się do mszy, która była głównym punktem obchodów.

- Jest mi niezmiernie przykro, że nie możemy wszyscy razem pielęgnować pięknej tradycji Święta Ogniowego. Jednak z uwagi na naszej wspólne bezpieczeństwo proszę mieszkańców, by w tym roku nie brali udziału w mszy i procesji z okazji Święta Ogniowego - mówił prezydent Socha.

W zamian włodarz miasta zaproponował przystrojenie okien swoich mieszkań. - Zwracam się z prośbą do mieszkańców żorskiej Starówki, by 11 maja przyozdobili swoje okna oraz zapalili w nich świece lub inne światełka, by w ten sposób bezpiecznie uczcić Święto Ogniowe - proponował prezydent.

Wielu żorzan żałowało, że święta ponownie nie obchodzono tak hucznie jak przed pandemią. - Dziwnie się z tym czujemy, bo to ważne święto dla Żor - mówili nam mieszkańcy Żor, którzy zazwyczaj celebrowali Święto Ogniowe.

Mieszkańcy Starówki, choć nie wszyscy przychylili się do prośby prezydenta. Okna mieszkań na Rynku zostały przyozdobione.

Cześć z mieszkańców, również ograniczona zarządzeniami epidemicznymi wzięła udział we mszy świętej, w której uczestniczyli także radni i władze miasta. Obecny był również poczet sztandarowy miasta i górników.