Żory. Tragedia była o włos! Ogromne drzewo runęło na przedszkolny płot. Na szczęście skończyło się na strachu i zniszczonym samochodzie

Tragedia była o włos! Ogromne drzewo runęło na przedszkolny płot. Na szczęście skończyło się na strachu i zniszczonym samochodzie

To było bardzo niebezpieczne, ale szczęśliwie skończyło się wyłącznie na strachu. Mowa o potężnym drzewie, które runęło w Żorach. Do zdarzenia doszło we wtorek, 31 sierpnia przy ulicy Stodolnej. Strażacy zgłoszenie odebrali tuż przed godziną 16:00.

Sporych rozmiarów drzewo przewróciło się na przedszkolny płot! Przewracając się, uszkodziło także zaparkowany w pobliżu samochód. Na szczęście nikogo nie było wówczas w pobliżu.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uprzątnięciu powalonego drzewa - relacjonuje st. kpt. Krzysztof Kuś, oficer prasowy KM PSP w Żorach.