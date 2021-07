Żory. Życie mieszkańców ulicy Rybnickiej stało się koszmarem. "Czujemy się jak na froncie". Co powoduje nieustanne wystrzały?

Życie mieszkańców ulicy Rybnickiej w Żorach stało się koszmarem. Towarzyszą im nieustanne wystrzały. "Czujemy się jak na froncie"

Nie śpią, bo ze snu wyrywają ich cykliczne, potężne huki. Życie mieszkańców ulicy Rybnickiej w Żorach stało się koszmarem nie do wytrzymania. Jak mówią, przyzwyczaili się do życia w hałasie, bo mieszkając przy ruchliwej trasie odgłosy pędzących samochodów są nieuniknione, ale to czego doświadczają teraz przechodzi ich pojęcie. Od pewnego czasu są zmuszeni słuchać seryjnych wystrzałów.

- Jest to naprawdę uciążliwe. Mamy lato, na noc otwiera się okna, żeby lepiej spać, a tu co dziesięć minut słychać strzały, które wyrywają człowieka ze snu. Z łóżka można wyskoczyć - żalą się żorzanie. To huk, jakby ktoś tuż obok non stop strzelał fajerwerkami. Jakbyśmy byli na froncie - dodają.