ZTM testuje tzw. guziki SOS przeznaczone dla kierowców. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa

Zarząd Transportu Metropolitalnego zaczął testować nowe rozwiązanie - jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa. Chodzi o guziki SOS przeznaczone dla kierowców.

- Kierowca w sytuacji zagrożenia naciska taki guzik i tym samym wysyła sygnał zarówno do służb dyspozytorskich przewoźników, jak i do naszego Centrum Zarządzania Ruchem. Najpierw reagują dyspozytorzy przewoźnika, którzy podejmują decyzje o ewentualnym zgłoszeniu sytuacji do odpowiednich służb ratunkowych lub porządkowych. Obligatoryjnie taka informacja musi wpłynąć również do ZTM. W przypadku braku takiej informacji w ciągu 2 minut inicjatywę przejmują pracownicy ZTM, którzy sprawdzają na mapie położenie pojazdu i kontaktują się z dyspozytornią operatora - tłumaczy Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.