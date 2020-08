ZTM wprowadzi zmiany w rozkładach jazdy. Pojawią się dodatkowe kursy, zaangażowany zostanie większy lub dodatkowy tabor

Co do zasady, ZTM przywróci rozkłady jazdy na dni robocze szkolne. Ta zmiana dotyczy linii, które na czas wakacji były zawieszone (np. Sz2, 102, 648). Na wielu liniach realizowane będą dodatkowe kursy, zarząd zaangażuje także większy lub dodatkowy tabor (np. na liniach 5, 8, 32, 820). Ponieważ część z gmin jeszcze nie zdecydowała, jak będzie wyglądała edukacja na ich terenie od początku nadchodzącego roku szkolnego, niektóre ze zmian zostaną wprowadzone nieco później.

– Na bieżąco analizujemy funkcjonowanie komunikacji. Sprawdzamy, w jaki sposób pasażerowie się przemieszczają. W ten sposób oszacowaliśmy także, na których liniach od września może pojawić się największe zapotrzebowanie i tam, gdzie to było możliwe, zaplanowaliśmy wzmocnienia – zapewnia Hubert Morawski z biura prasowego Zarządu Transportu Metropolitalnego. – Mimo to sytuacja może się dynamicznie zmieniać, wpływ na nią mają na przykład zagrożenie dołączenia do żółtej bądź czerwonej strefy oraz spowodowane pandemią spadki dochodów gmin – zastrzega.