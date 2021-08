ZTM zapowiedział wzmożone kontrole u przewoźników. To pokłosie tragicznego wypadku. W przyszłym tygodniu kontrola w PKM Katowice

ZTM zapowiada wzmożone kontrole przewoźników. To pokłosie tragicznego zdarzenia w Katowicach

Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiedział kontrole przewoźników. Jest to pokłosie tragicznego zdarzenia, do którego doszło 31 lipca w centrum Katowic.

- Jako organizator transportu natychmiast zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, z którym ściśle współpracujemy na rzecz bezpieczeństwa od 2019 roku, prowadząc wspólne działania w tym zakresie. Wynikiem dzisiejszego spotkania z przedstawicielami tej instytucji jest decyzja o przeprowadzeniu dodatkowych kontroli u przewoźników, świadczących nam swoje usługi - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Zarządu Transportu Metropolitalnego udostępnionym w mediach społecznościowych we wtorek, 3 sierpnia.

Przedstawiciele ZTM podkreślili, że "bezpieczeństwo pasażerów jest od zawsze [...] absolutnym priorytetem".

PKM Katowice ma przejść osobną kontrolę w najbliższym czasie.

- Przedsiębiorca otrzymał od nas w poniedziałek zawiadomienie o zamiarze podjęcia kontroli. Zgodnie z przepisami, poza pewnymi wyjątkami, można ją przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty doręczenia takiego zawiadomienia. Wszystko więc wskazuje, że dojdzie do niej we wtorek, 10 sierpnia. Chyba, że np. prokurator wystąpi do nas o zabezpieczenie dowodów, wówczas rozpoczniemy procedurę bez zachowania wspomnianego terminu - wyjaśnia Anna Sokołowska-Olesik, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.