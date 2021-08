ZTM zawiesza niektóre kursy autobusów elektrycznych. Budują stację ładowania. Utrudnienia potrwają do 27 sierpnia

Jakie linie będą rzadziej jeździć?

Przebudowa stacji ładowania autobusów elektrycznych to inwestycja, o której mówiło się już od paru lat. W końcu doczekaliśmy się jej realizacji, ale niestety wiąże się to z tymczasowymi utrudnieniami dla osób podróżujących komunikacją miejską.

Chodzi o linie 12, 297, 830, 910 i M24.

Linia 12 będzie jeździć tak, jak w dni wolne, ale wybrane kursy zostaną wydłużone do przystanku Ligota Śląska Pętla. Autobusy nr 297 będą kursowały według rozkładu na soboty.

Linia 830 będzie kursowała co 30 min. Na odcinku Katowice – Chorzów – Bytom podróżni mogą skorzystać również z linii autobusowej M3 kursującej co 15 min oraz linii tramwajowych 6 i 19 kursujących ze wspólną średnią częstotliwością co 7, 8 min.

Także linia 910 będzie kursowała według rozkładu na dni wolne.

Na linii M24 zawieszone zostaną kursy o 16:30 i 17:30 z przystanku Zabrze Goethego. Ponadto kurs o 4:37 z przystanku Katowice Mickiewicza zostanie opóźniony na 4:47. By zapewnić ciągłość kursowania linii wszystkie kursy obsługiwane będą przez PKM w Gliwicach. Utrudnienia powinny potrwać tylko do piątku 27 sierpnia.