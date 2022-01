ZUS już płaci. Pierwsze pieniądze w ramach "500+" na kontach rodziców

Pierwsze pieniądze zostały wypłacone w czwartek, 27 stycznia. Dzień później, 28 stycznia, ZUS przelał kolejne środki, co łącznie dało kwotę prawie 600 tys. zł.

- Niespełna miesiąc od przeniesienia do ZUS programu 500 plus wypłacamy już środki. Robimy wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej. Z naszych statystyk wynika, że niektóre osoby specjalnie czekały na możliwość złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Wiemy, że są rodzice, którzy dopełnili formalności kilka minut po północy, czyli w Nowy Rok – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. 4478 wniosków od rodziców i opiekunów z województwa śląskiego wpłynęło do ZUS do 25 stycznia. Wnioski te dotyczą ponad 5,8 tys. dzieci.