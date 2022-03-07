ZUS підтримує біженців з України і допомагає у важливих справах

– Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та воєвод з пропозицією зробити нашу житлову базу доступною для біженців, – каже професор Гертруда Усцінська, президент ZUS.

ZUS має близько 1400 місць у своїх навчальних центрах по всій країні. Крім того, на сайті Соціального страхування з’явилася перша інформація українською мовою, де і на яких умовах можуть отримати допомогу люди, які тікають з України.

Актуальний зміст щодо умов отримання:

- сімейних пільг,

- медичного страхування,

- допомоги з питання виходу на пенсію та по інвалідності.

Можливість створення профілю PUE українською також буде доступна на платформі електронних послуг (PUE) ZUS. – Ми продовжуватимемо інформувати про подальші рішення для біженців з України, – оголошує Гертруда Усцінська, президент ZUS.