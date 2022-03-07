ZUS підтримує біженців з України і допомагає у важливих справах

– Ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та воєвод з пропозицією зробити нашу житлову базу доступною для біженців, – каже професор Гертруда Усцінська, президент ZUS.
ZUS має близько 1400 місць у своїх навчальних центрах по всій країні. Крім того, на сайті Соціального страхування з’явилася перша інформація українською мовою, де і на яких умовах можуть отримати допомогу люди, які тікають з України.
Актуальний зміст щодо умов отримання:
- сімейних пільг,
- медичного страхування,
- допомоги з питання виходу на пенсію та по інвалідності.
Можливість створення профілю PUE українською також буде доступна на платформі електронних послуг (PUE) ZUS. – Ми продовжуватимемо інформувати про подальші рішення для біженців з України, – оголошує Гертруда Усцінська, президент ZUS.
– Через війну в Україні деякі люди, які отримали польську пенсію або пенсію по інвалідності, котру ZUS виплачує на банківські рахунки в Україні, можуть не мати можливості отримати ці виплати через триваючу війну. Якщо особа не може продовжувати отримувати польську пенсію за віком або інвалідністю в Україні, але опиняється на території Польщі, вона може звернутися за допомогою до найближчого офісу ZUS, який прийме такий звіт та передасть його до відділення ZUS у Жешуві, відповідального за виплату допомоги Україні.
Відділення ZUS у Жешуві відновить виплату пенсії на новий банківський рахунок у Польщі. Допомога буде виплачуватися з моменту, коли особа припинила її отримувати, – пояснює Беата Копчинська, регіональний прес-секретар Управління соціального страхування Сілезького воєводства.
Проте, якщо особа перебуває в іншій країні, наприклад, у Румунії, Молдові, Словаччині, Чехії, Німеччині, вона може звернутися до відповідної місцевої установи чи фонду соціального страхування та надати інформацію про свою проблему.
– Не забудьте вказати, що ви отримували пенсію від Польської установи соціального страхування, але через війну ви не можете її отримувати далі. Місцева установа передасть справу до польської установи соціального страхування для надання допомоги, – припускає речниця.
Ви також можете одразу вказати новий номер банківського рахунку ZUS для отримання пільг, наприклад у Румунії чи Молдові, Чеській Республіці, Словаччині. ZUS сконтактується з особою та визначить подальшу виплату польської пенсії за віком чи інвалідністю. Заклад соціального страхування (ZUS) відновить виплату пенсії за віком або інвалідністю на новий банківський рахунок. Допомога буде виплачена з моменту, коли ви більше не отримували її у своїй країні.
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