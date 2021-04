ZUS w województwie śląskim wypłacił 60 tys. zasiłków pogrzebowych. Przez pandemię liczby rosną z każdym dniem

Umińska-Duraj: Najnowocześniejszy szpital w regionie czeka upadłość. System jest chory. Gość DZ i Radia Piekary

Do każdej złotówki, którą szpital otrzymuje z NFZ, samorząd, a właściwie mieszkańcy Piekar Śląskich dokładają kolejną. Gdy nasi mieszkańcy leczą się w innych miastach, finansuje to NFZ. A gdy chodzi o Piekarskie Centrum Medyczne, muszą finansować leczenie własne i pacjentów z sąsiednich miast. To, co dostajemy z NFZ, nie wystarcza nawet na płace - mówi Sława Umińska-Duraj, prezydent Piekar Śląskich, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.