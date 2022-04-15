Зустріч п’яти Президентів у Києві. Spotkanie pięciu prezydentów w Kijowie

Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, Він відзначив, що саме ці країни є лідерами підтримки України у протистоянні російській агресії.

Зустріч лідерів відбулася в Маріїнському палаці в Києві. Та перед цим президенти відвідали Бучу, Бородянку та Дмитріївку – міста Київської області, які особливо постраждали після російської окупації, де на власні очі змогли побачити страшні наслідки.

«У це складно повірити. Це не війна, це тероризм. Якщо хтось висилає літаки та солдатів, щоб бомбардувати житлові райони, вбивати мирне населення, то це не війна, а жорстокість, бандитизм, тероризм», - заявив Анджей Дуда після побаченого.

Президенти країн Балтії одностайно підтримували думку, що Росія мусить відповісти за свої тяжкі злочини та про необхідність посилення санкцій проти РФ.

«Я підтримую думку, що треба зробити спеціальний суд чи трибунал щодо злочину агресії. Тому що поки немає такого міжнародного суду, де можна засудити такий злочин з таким складом», – повідомив президент Латвії