Żużlowiec Rafał S. z Rybnika spędzić 15 lat w więzieniu? Spowodował koszmarny wypadek i ciężko ranną kobietę zostawił na drodze

Dziś już wiadomo, że poszkodowana może nigdy nie odzyskać sprawności, a rodzina wciąż zbiera pieniądze na kosztowną rehabilitację pani Beaty, która feralnego dnia jechała autem po córeczkę do rodziców. Nigdy do nich nie dojechała…

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, choć wyjaśnia, że nie pamięta momentu, okoliczności wypadku – wyjaśnia prokurator Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratury rejonowej w Rybniku.

Żużlowiec, niegdyś bardzo popularny w Rybniku, przyznał, że przed jazdą wypił z kolegą 0,7 litra wódki. Ale to nie przeszkodziło, by wsiadł w auto. Wypadek miał miejsce na ulicy Raciborskiej, gdzie panuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę. W śledztwie ustalono, że sprawca pędził dwa razy tyle.

- Biegły z zakresu ruchu drogowego wyjaśnił, że w chwili wypadku jego samochód mógł osiągnąć prędkość 102 kilometrów na godzinę. Poszkodowana jechała mazdą z dozwoloną prędkością 44 kilometrów na godzinę. Badanie zawartości alkoholu we krwi wskazało, że miał 2,38 promila – wyjaśnia prokurator.