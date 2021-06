Żużlowiec Rafał Sz. przed sądem w Rybniku prosił o wybaczenie. Spowodował po pijaku wypadek i zostawił na drodze ciężko ranną

Kobieta, która ucierpiała w wypadku z udziałem żużlowca , wcześniej była aktywna zawodowo, prowadziła sklep internetowy, łączyła działalność z opieką nad 7-letnią córką, którą wychowywała samotnie. Do dziś nie wróciła do zdrowia. Ma częściowy niedowład, wymaga specjalistycznej, całodobowej opieki, kosztownej rehabilitacji.

- Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, choć wyjaśnia, że nie pamięta okoliczności wypadku – wyjaśnia prokurator Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratury rejonowej w Rybniku. Żużlowiec, niegdyś bardzo popularny w Rybniku, przyznał, że przed jazdą wypił z kolegą 0,7 litra wódki. Ale to nie przeszkodziło, by wsiadł w auto.

Przed sądem zeznawał współbiesiadnik. Przyznał, że obaj panowie wypili dwie kolorowe wódki. Co ciekawe, żużlowiec miał wracać do domu pieszo, miał tylko 4 kilometry, wyszedł z posesji kolegi, ale niestety, potem wrócił po samochód, wsiadł.

W sądzie sprawca wyraził skruchę, zapewnił, że gdy tylko wyjdzie z aresztu będzie pracował, a pieniądze przeznaczał na rehabilitację ofiary. Jego adwokat chciał, by sąd zwolnił go z aresztu, ale sąd nie wyraził na to zgody. Sprawcy grozi do 15 lat więzienia. Kolejna rozprawa 5 sierpnia.