Звіт про воєнні дії станом на 04.04. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Danylo Samofalov
pixabay
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Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Відзначається проведення заходів підготовки особового складу та техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.

Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.
На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин та Гоголів, підрозділами сил оборони здійснюється зачистка території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.
На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію російської федерації.
В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію російської федерації.
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки.
На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ та ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.
На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Trwa trzydziesty dziewiąty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg kontynuuje systematyczne naloty rakietowe i powietrzne na infrastrukturę cywilną i magazyny paliw. Odnotowano, że podejmowane są działania mające na celu przeszkolenie personelu i sprzętu w celu utworzenia dodatkowych jednostek do udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy.
Główne wysiłki wroga skupiają się na przygotowaniu do wznowienia operacji ofensywnych, ustanowieniu kontroli w obwodach donieckim i ługańskim.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]

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