Звіт про воєнні дії станом на 04.05. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Російський військовий корабель, іди н….!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się siedemdziesiąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Wróg nie zaprzestaje prowadzenia działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego z czasowo okupowanym Krymem ukraińskim.

W celu zniszczenia infrastruktury transportowej Ukrainy nieprzyjaciel wystrzelił rakiety na obiekty w obwodach dniepropietrowskim, kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, kijowskim, zakarpackim, odeskim i donieckim.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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