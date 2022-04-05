Звіт про воєнні дії станом на 05.04 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії.

Danylo Samofalov
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Розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України. Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ.
Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території республіки білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації перебазовано з аеродромів республіки білорусь на територію росії.
Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.
Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.
Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się czterdziesty pierwszy okres bohaterskiego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg przegrupowuje wojska i koncentruje swoje wysiłki na przygotowaniu operacji ofensywnej na wschodzie naszego kraju. Celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Wróg próbuje poprawić pozycję jednostek na obszarach operacyjnych Tawrija i Piwdennobużski.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]

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