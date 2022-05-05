Звіт про воєнні дії станом на 05.05. Aktualna informacja z frontu

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. В районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.
На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.
У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.
Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.
За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!
Російський військовий корабель, іди н….!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się siedemdziesiąta pierwsza era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg nie zaprzestaje prowadzenia działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego z czasowo okupowanym Krymem ukraińskim.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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