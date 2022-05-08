Звіт про воєнні дії станом на 07.05 (aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ.

В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталь”. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу “Орлан”.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Російський військовий корабель, іди н….!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się siedemdziesiąta trzecia era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Wróg nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę.

Nieprzyjaciel nie przerywa ofensywy we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego między tymi terytoriami a okupowanym Krymem.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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