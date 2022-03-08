Звіт про воєнні дії станом на 08.03. Aktualne wiadomości z frontu

Противник продовжує наступальну операцію проти України та геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

Незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

Зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

У напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається.

В районі н.п. Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.