Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę

Звіт про воєнні дії станом на 08.03. Aktualne wiadomości z frontu

Danylo Samofalov
Marienko Andrii / UNIAN
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Вічна пам'ять жертвам російської агресії... Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України та геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.

Незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

Зведені підрозділи 29, 35, 36 А та ПДВ продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів.

У напрямку н.п. Димер перебувають підрозділи зі складу 98 пдд та 45 обр СпП, активних дій не відзначається.

В районі н.п. Буча противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдд ПДВ намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведені на відновлення боєздатності.

Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.

В районі Глухова противник, силами до п’яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального ВО намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова, підрозділи 25 омсбр (Луга) 6-ї Армії залишили зону бойових дій та повернуті до району н.п. Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності.

До семи БТГр 1, 2 АК та 150-ї мсд 8-ї Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі н.п. Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Здійснено висування 2 БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Оріхів.

Силами до БТГр, ворог провів наступальні дії у напрямку н.п. Тернівка, зазнав значних втрат та повернувся в райони зосередження в районі н.п. Капустине, Баловне, Новоматвіївське.

Разом переможемо! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!

Україна переможе!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

[email protected]

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