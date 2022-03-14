Звіт про воєнні дії станом на 13.03. Wiadomości z frontu

Противник продовжує геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Окупанти проводять заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступальних дій.

Російські військові злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупуваннях військ Збройних Сил України.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.

Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України.