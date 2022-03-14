Звіт про воєнні дії станом на 13.03. Wiadomości z frontu

Противник продовжує геноцид українського народу за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках. Окупанти проводять заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснюють підготовку до продовження наступальних дій.
Російські військові злочинці здійснюють ракетно-бомбові удари та артилерійське ураження об’єктів цивільної інфраструктури українських міст Чернігова, Сум, Миколаєва, Маріуполя, Авдіївки, Волновахи та передмість великих населених пунктів по всій території України, а також по угрупуваннях військ Збройних Сил України.
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку.
Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України.
На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95, продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та ведення розвідки. Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва.
На Донецькому та Таврійському напрямках противник утримує позиції в районі населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Новотроїцьке та Гуляйполе.
За підтримки армійської авіації намагається розвинути наступ на Волноваському напрямку. Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах.
На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.
Віримо в Збройні Сили України!!! Разом переможемо!!!
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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