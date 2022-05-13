Звіт про воєнні дії станом на 13.05. Вічна пам'ять жертвам російської агресії.

На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне.

На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

Продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Разом переможемо! Слава Україні!

Російський військовий корабель, іди н….!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się siedemdziesiąta dziewiąta era heroicznej konfrontacji narodu ukraińskiego z rosyjską inwazją wojskową.

Nieprzyjaciel nie zaprzestaje działań ofensywnych we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego oraz utrzymania korytarza lądowego między tymi terytoriami a tymczasowo okupowanym Krymem. Jednocześnie utrzymuje napięcia w regionie naddniestrzańskim Republiki Mołdawii oraz na terytorium Republiki Białoruś.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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