Звіт про воєнні дії станом на 14.03. Aktualna informacja z frontu

Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України.

Проте, на сьогодні, основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані.

Не маючи значних успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.

На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.