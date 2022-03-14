Звіт про воєнні дії станом на 14.03. Aktualna informacja z frontu

Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України.
Проте, на сьогодні, основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані.
Не маючи значних успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.
На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України.
На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.
На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.
Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як в районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів.
Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог в паніці!
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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