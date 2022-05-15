Звіт про воєнні дії станом на 14.05. Aktualna informacja z frontu

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.