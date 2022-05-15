Звіт про воєнні дії станом на 14.05. Aktualna informacja z frontu

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.
Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.
Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.
В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.
На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.
На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено пʼять танків, пʼять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.
Російський військовий корабель, іди н….!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji...
Rozpoczęła się osiemdziesiąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę.
Głównym celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego oraz zapewnienie stabilności korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym ukraińskim Krymem.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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