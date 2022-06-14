Звіт про воєнні дії станом на 14.06. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. З метою вирішення проблеми відновлення пошкодженого озброєння та техніки діє близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим.

Разом переможемо! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczął się sto jedenasty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.

Wróg nie zaprzestaje prowadzenia działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej oraz nalotów rakietowych i powietrznych na obiekty infrastrukturalne na Ukrainie.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

[email protected]