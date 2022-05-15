Звіт про воєнні дії станом на 15.05. Aktualna informacja z frontu

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.
В місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.
За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.
За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил було збито вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10, один літак.
Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.
Російський військовий корабель, іди н….!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczęła się osiemdziesiąta pierwsza era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.
Wróg nie przestaje prowadzić działań ofensywnych we Wschodniej Strefie Operacyjnej.
W mieście Mariupol trwa blokada naszych jednostek na terenie zakładu Azovstal. Najeźdźcy nie powstrzymali nalotów i ostrzału artyleryjskiego.
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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