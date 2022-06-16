Звіт про воєнні дії станом на 15.06 (Aktualna informacja z frontu) Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Danylo Samofalov
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Розпочалася сто дванадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.
На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.
Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.
На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов.
На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.
Російський агресор і надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу “Калібр”.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!
Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..
Rozpoczął się sto dwunasty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.
Rosyjski agresor nadal blokuje żeglugę cywilną w północno-zachodniej części Morza Czarnego. Trzy wyrzutnie rakiet Calibre są gotowe do użycia broni rakietowej na Morzu Czarnym.
Російський військовий корабель, іди н….!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]

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