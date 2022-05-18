Звіт про воєнні дії станом на 18.05. Вічна пам'ять жертвам російської агресії

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника.

Про загальні втрати ворога за добу дещо пізніше.

Разом переможемо! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się osiemdziesiąta czwarta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.

Nieprzyjaciel prowadzi ostrzał na całej linii kontaktu i w głębinach obrony naszych wojsk na obszarze operacyjnym Doniecka i na kierunku słowiańskim, podejmując działania mające na celu wzmocnienie grupy ofensywnej.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

[email protected]