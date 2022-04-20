Звіт про воєнні дії станом на 19.04 (Aktualna informacja z frontu). Вічна пам'ять жертвам російської агресії

Не припиняються ракетно-авіаційні удари по цивільних об’єктах на всій території України. Протягом попередньої доби відбулась активізація завдання ракетних ударів по об’єктах у західних областях.

У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, а також міномет противника з розрахунком.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: один літак, чотири БПЛА та дві крилаті ракети.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się pięćdziesiąta piąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Trwa na pełną skalę agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na nasze państwo. Wróg stara się kontynuować działania ofensywne we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu uzyskania pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego z tymczasowo okupowanym Krymem.

Ataki rakietowe i powietrzne na cele cywilne na całej Ukrainie nie ustają. W ciągu poprzedniego dnia zintensyfikowano zadanie ataków rakietowych na obiekty w rejonach zachodnich.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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