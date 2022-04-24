Звіт про воєнні дії станом на 23.04. Вічна пам'ять жертвам російської агресії..

Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.

З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних Сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęła się pięćdziesiąta dziewiąta era heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji wojskowej.

Federacja Rosyjska nadal prowadzi zbrojną agresję na Ukrainę na pełną skalę.

Wróg prowadzi działania ofensywne we Wschodniej Strefie Operacyjnej w celu pokonania sił alianckich, uzyskania pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz zabezpieczenia drogi lądowej między tymi terytoriami a okupowanym Krymem.

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

[email protected]